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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مواطن؛ لإحراقـه مركبـة عمـدًا، إثر خلاف مع مالكها، وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الأمن العام في مقطع فيديو بثه عبر موقع تويتر، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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