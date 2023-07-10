القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر

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قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مواطن؛ لإحراقـه مركبـة عمـدًا، إثر خلاف مع مالكها، وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت الأمن العام في مقطع فيديو بثه عبر موقع تويتر، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة وادي الدواسر تقبض على شخص لإحراقه مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية pic.twitter.com/D3BSq14yxu
— الأمن العام (@security_gov) July 9, 2023