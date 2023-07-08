طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر منصة أبشر القبض على شخص لترويجه المخدرات وبحوزته أسلحة وذخيرة بالقريات الإطاحة بـ 10 مخالفين لتهريبهم 140 كيلوجرامًا قات مخدر مبابي يُغضب لاعبي باريس سان جيرمان وظائف شاغرة لدى روشن للتطوير العقاري الهلال يتحرك لتلبية مطلب جيسوس المسند يوضح سبب ظاهرة عاصوف الجن ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة
قبضت دوريات الأمن بمحافظة القريات في منطقة الجوف على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وبندقية هوائية وذخيرة حية، ومنظار، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.