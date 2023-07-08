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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص لترويجه المخدرات وبحوزته أسلحة وذخيرة بالقريات

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
القبض على شخص لترويجه المخدرات وبحوزته أسلحة وذخيرة بالقريات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة القريات في منطقة الجوف على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء وبندقية هوائية وذخيرة حية، ومنظار، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن التهريب

وتهيب الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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