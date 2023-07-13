Icon

القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري Icon إطلاق المعسكر التدريبي لبرنامج مسرعة أعمال أنشطة الترفيه Icon جوجل تُطلق تطبيق تشات بوت بارد بالعربية Icon عناقيد نجوم درب التبانة تظهر طوال الليل Icon النصر يُنهي أزمة قيد اللاعبين خلال أيام Icon استدعاء 22128 مركبة شيفروليه Captiva لخلل خطير Icon هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل Icon أبرز الغيابات بقمة الأهلي ضد الزمالك Icon تكهنات حول مصير قائد فاغنر وشكوك حول لقائه بـ بوتين Icon وفاة التوأم السيامي السوري إحسان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الشرطة البريطانية فتحت تحقيقًا بالواقعة بعد انتشار الفيديو

القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

اعتقلت الشرطة البريطانية مراهقًا، بعد أن ظهر خلال مقطع فيديو يلقي بقطة من فوق منحدر صخري في لانكشاير، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشار اللقطات بشكل واسع

وانتشرت اللقطات، التي وصفها بعض مستخدمي تويتر بأنها لشخص مريض نفسي، وتُظهر اللقطات رجلاً يلقي قطة ذات لون أسود وأبيض من أعلى حافة منحدر في مياه بحيرة. وفتحت الشرطة تحقيقًا بعد أن علم الضباط بالفيديو من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين و725 ألف مصل وزائر

80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك

80 جريحًا في تصادم حافلتين بنيويورك

ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة بحق الحيوانات بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فردًا يرمي قطة من جرف، بحسب “ديلي ميل”.

اعتقال صاحب الفيديو

أطلقت شرطة لانكشاير تحقيقًا بعد الحادث، وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء: “رجل يبلغ من العمر 18 عامًا من كارنفورث تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه قسوة على الحيوانات وتم الإفراج عنه ولكنه قيد التحقيق”.

كما أصدرت الشرطة البريطانية تحذيراً بشأن التهديدات والسلوك المعادي للمجتمع. وأضافت “علمنا أن بعض الأشخاص استهدفوا من ظهروا في الفيديو وعائلاتهم وعرضوهم للتهديد والسلوك المعادي للمجتمع”.

وتابعت : “نود تذكير الناس بأن أي سلوك إجرامي سيتم التعامل معه بحزم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة