القبض على صاحب فيديو إلقاء قطة من فوق منحدر صخري

اعتقلت الشرطة البريطانية مراهقًا، بعد أن ظهر خلال مقطع فيديو يلقي بقطة من فوق منحدر صخري في لانكشاير، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشار اللقطات بشكل واسع

وانتشرت اللقطات، التي وصفها بعض مستخدمي تويتر بأنها لشخص مريض نفسي، وتُظهر اللقطات رجلاً يلقي قطة ذات لون أسود وأبيض من أعلى حافة منحدر في مياه بحيرة. وفتحت الشرطة تحقيقًا بعد أن علم الضباط بالفيديو من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة بحق الحيوانات بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت يظهر فردًا يرمي قطة من جرف، بحسب “ديلي ميل”.

اعتقال صاحب الفيديو

أطلقت شرطة لانكشاير تحقيقًا بعد الحادث، وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء: “رجل يبلغ من العمر 18 عامًا من كارنفورث تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه قسوة على الحيوانات وتم الإفراج عنه ولكنه قيد التحقيق”.

كما أصدرت الشرطة البريطانية تحذيراً بشأن التهديدات والسلوك المعادي للمجتمع. وأضافت “علمنا أن بعض الأشخاص استهدفوا من ظهروا في الفيديو وعائلاتهم وعرضوهم للتهديد والسلوك المعادي للمجتمع”.

وتابعت : “نود تذكير الناس بأن أي سلوك إجرامي سيتم التعامل معه بحزم”.