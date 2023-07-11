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القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الكبرى للحرب على المخدرات في المملكة، لحماية مستقبل الشباب وحماية الوطن من نشر سمومهم.

تفاصيل الضبطيات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الفلبينية، قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ومواطن قام بترويج مادة الشبو أيضًا، ومادة الحشيش، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، ومبلغ مالي.

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ولفت الأمن العام إلى القبض على مواطن قام بإحراق مركبة عمدًا، إثر خلاف مع مالكها، وآخر قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق ونشر الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي.

مخدرات وأسلحة

كما أوضح الأمن العام أنه تم القبض على مواطنين قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل مركبة يقودها أحدهما، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، فضلًا عن القبض على مواطنين قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، ونبات القات المخدر، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وهواتف متنقلة.

وأضاف الأمن العام: أنه تم القبض على مواطنين قاما باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادتي الكوكايين والحشيش المخدتين، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية، فضلًا عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين قاما بترويج مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.

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