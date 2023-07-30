القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.

تفاصيل المضبوطات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه 10 كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

100 ألف قرص

وأضافت: كما تم القبض على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض؛ لترويجه 100 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ولفتت إلى أنه تم القبض أيضًا على مواطن من محافظة جدة؛ لترويجه 15.8 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، فضلًا عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وأردفت: كما تم القبض على مواطن من منطقة نجران؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.