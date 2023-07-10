Icon

بايدن يحث أردوغان على الترحيب بالسويد في الناتو Icon الموارد البشرية: احذروا التعامل مع الحسابات الوهمية Icon الوجهة المتوقعة لـ موسى ماريجا في حال غادر الهلال Icon القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر Icon التحقيق في مشروب طاقة أمريكي يدمر صحة الأطفال Icon مشاجرة بين راكبين تؤخر إقلاع طائرة لمدة ساعتين Icon بدء إيداع دعم يوليو من حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon موعد انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق Icon مكسيكي يأكل مخ زوجته نيئًا ويجعل جمجمتها منفضة سجاير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة في مناطق مختلفة بالسعودية، وذلك ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية، في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن في محافظة جدة؛ لترويجه 209 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

قد يهمّك أيضاً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الاتفاق يعلن رحيل نعيم السليتي وسعيد المولد ويوسف نياكاتي

الاتفاق يعلن رحيل نعيم السليتي وسعيد المولد ويوسف نياكاتي

وتابعت: كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

شبو وإمفيتامين

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-.

كما لفتت إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة