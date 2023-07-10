القبض على عدد من مروجي المخدرات في عدة مناطق

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة في مناطق مختلفة بالسعودية، وذلك ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات –بالمرصاد-.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية، في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن في محافظة جدة؛ لترويجه 209 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتابعت: كما تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

شبو وإمفيتامين

وأضافت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر –الشبو-.

كما لفتت إلى القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.