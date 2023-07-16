القبض على كينية قتلت أخرى إثر خلاف في ⁧‫الرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمة اعتدت على أخرى بالرياض.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن العام بمنطقة الرياض قبضت على مقيمة من الجنسية الكينية في الرياض اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها، إثر خلاف بينهما ما أدى لوفاتها.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.