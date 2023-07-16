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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحقها

القبض على كينية قتلت أخرى إثر خلاف في ⁧‫الرياض

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
القبض على كينية قتلت أخرى إثر خلاف في ⁧‫الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمة اعتدت على أخرى بالرياض.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر: إن دوريات الأمن العام بمنطقة الرياض قبضت على مقيمة من الجنسية الكينية في الرياض اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها، إثر خلاف بينهما ما أدى لوفاتها.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

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