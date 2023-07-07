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تم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
القبض على مخالفين في عسير لتهريبهما 36 كيلو حشيش
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 36 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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