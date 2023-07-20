القبض على مروجي الكوكايين والقات المخدر بجازان والطائف 

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (100) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

و قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

القبض على مروجي الكوكايين

كذلك قضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادة الكوكايين المخدر، ضبطت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.