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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

القبض على مقيم لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج الإمفيتامين بمكة المكرمة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
القبض على مقيم لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج الإمفيتامين بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية، لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

مروج الإمفيتامين

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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