الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف وسط تراجع المؤشر الإسباني القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بحائل 26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة لقطات لأسماك تعيش على اليابسة لقطات لسيارة تدهس المتظاهرين في إسرائيل وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية موعد مباريات دور المجموعات بـ كأس الملك سلمان للأندية وظائف إدارية شاغرة لدى مؤسسة مسك الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على ثبوت الاستقلالية وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
أعلن الأمن العام، القبض على شخص؛ لإطلاقه النار بالهواء، وتعريضه حياة الآخرين للخطر.
وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى مري يطلق النار في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.
ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة حائل تقبض على شخص لإطلاقه النار بالهواء pic.twitter.com/DsXH1XCctt
— الأمن العام (@security_gov) July 24, 2023