القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بحائل

أعلن الأمن العام، القبض على شخص؛ لإطلاقه النار بالهواء، وتعريضه حياة الآخرين للخطر.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطن ظهر في محتوى مري يطلق النار في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.