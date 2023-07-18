القبض على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا مخالفًا للآداب العامة في الخبر

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قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا مخالفًا للآداب العامة.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة الخبر قبضت على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، ما يعد مخالفًا للآداب العامة، ولنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة الخبر تقبض على شخص لنشره محتوى مرئيًا مخالفًا للآداب العامة. pic.twitter.com/182aMnMdwS
— الأمن العام (@security_gov) July 17, 2023