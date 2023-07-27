القبض على مواطن يروّج الحشيش وأقراصًا محظورة بحائل

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الخميس، القبض على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.