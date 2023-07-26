102 وظيفة شاغرة في وزارة الطاقة بعدد من التخصصات 18 مخالفًا استغلوا الرواسب بقبضة الأمن 100 وظيفة للثانوية فأعلى في الشركة العالمية للصناعات البحرية اليوم.. إدراج أسهم الخدمات الطبية المتخصصة في نمو الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسي المالديف وليبيريا القبض على يمني وإحباط تهريب القات في جدة وجازان 6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس وظائف لدى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة السعودي الفرنسي يوصي بتوزيع 9.5% أرباحاً نقدية عن النصف الأول
قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (285) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.