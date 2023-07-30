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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم مخدر الحشيش في عسير

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ مساءً
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم مخدر الحشيش في عسير
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (87) كيلوجرامًا من مادة الحشيش.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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