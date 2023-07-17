Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم القات بالعارضة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم القات بالعارضة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
3 مخالفين في قبضة الأمن لتخزينهم الفحم المحلي في مكة

3 مخالفين في قبضة الأمن لتخزينهم الفحم المحلي في مكة

ميسي: متحمس لتجربتي مع إنتر ميامي

ميسي: متحمس لتجربتي مع إنتر ميامي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق