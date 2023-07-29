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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (5) مواطنين لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم (3) أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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