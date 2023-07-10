القبول في جامعة الملك فيصل مستمر حتى الأربعاء

فتحت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “انتظام” للعام الجامعي 1445هـ، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

إجراءات القبول بجامعة الملك فيصل

ودعا عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدالعالي، المتقدمين من الطلاب والطالبات إلى إكمال اختيار الرغبات حسب ما يتاح لهم وفقًا لنسبهم الموزونة وشروط القبول بكليات جامعة الملك فيصل، وأنه في حال عدم اختيار كامل الرغبات يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة، مؤكدًا حرص الجامعة على سير عملية القبول وفق شفافية عالية بما يحقق العدالة بين المتقدمين، وتحقيق جميع الرغبات يتم من خلال مفاضلة تنافسية إلكترونية بناء على الشروط المعلن عنها، وبما يتوافق مع القرارات الصادرة عن مجلس شؤون الجامعات، ويلبي احتياجات سوق العمل.

بوابة القبول الإلكتروني

يذكر أن بوابة القبول تتوافر بها الأدلة التعريفية إلى جانب الخدمات التي تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم الفني، والإجابة عن استفسارات القبول، ورفع الملفات الخاصة بغير السعوديين من أم سعودية وطلبة البرامج الدولية، مع أهمية متابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1445هـ، والاطلاع بشكل مستمر على كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن في حساباتها الرسمية.

ويمكن الدخول على بوابة القبول عبر الرابط (هنا).