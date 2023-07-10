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صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه

القتل حدًا لمواطن قتل زوجته خنقًا حتى الموت

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
القتل حدًا لمواطن قتل زوجته خنقًا حتى الموت
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المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

بيان حكم القتل

قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ).

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أقدم / فاضل بن منصور بن علي الهلال – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / زينب بنت محمد بن حبيب العتوق – سعودية الجنسية -، وذلك بخنقها داخل غرفة نومهما حتى فارقت الحياة.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / فاضل بن منصور بن علي الهلال – سعودي الجنسية – يوم الاثنين بتاريخ 22 / 12 / 1444هـ الموافق 10 / 7 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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