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صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته

القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا حتى الموت بجازان

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا حتى الموت بجازان
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية، وقال تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

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تفاصيل البيان

أقدم / حسين بن ناصر بن حسن الشريف – سعودي الجنسية – على قتل / علي بن جبران بن محمد حلل – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة في جسمه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حسين بن ناصر بن حسن الشريف – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 9 / 1 / 1445 هـ الموافق 27 / 7 / 2023م بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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