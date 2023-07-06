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مسلسل تاريخي يتناول سيرة عمر بن الخطاب

القصة الكاملة لمسلسل عمر من المنع إلى العرض

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
القصة الكاملة لمسلسل عمر من المنع إلى العرض
المواطن - فريق التحرير

روى رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم، القصة الكاملة لمسلسل عمر من المنع إلى العرض، مشيرًا إلى أنه التقى بالملك عبدالله رحمه الله وشجعه على الاستمرار في إنتاج العمل للخروج إلى النور.

مسلسل عمر

وقال آل إبراهيم، إن وقت عمل مسلسل عمر، ذهب للملك عبدالله رحمه الله، حيث كان هناك جدل بشأن المسلسل وخاصة حوار الأديان، لذا ذهب للحديث مع الملك عبدالله وبلغه بأن العمل سيظهر وقد يحدث جدل بشأن الأديان، لكنه عبر عن إعجابه بالمسلسل وشجعه على المضي قدمًا في تنفيذه.

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ولفت آل إبراهيم إلى أن مسلسل عمر التاريخي الشهير يتناول السيرة الذاتية لـ عمر بن الخطاب، وكيف تعامل مع المسيحيين واليهود، وإطعامهم من الزكاة، مؤكدًا أن الملك عبدالله رحمه الله أبدى تشجيعه ودعمه لهم ولاستكمال العمل.

حكاية المنع

واستكمل: وقت العرض كنت في إسبانيا، وأتى صديق لي يقول: إن هناك رجلًا جاء مخصوص لمقابلتي ليحدثني أن هذا العمل مرفوض تمامًا من المؤسسة الدينية، وسيتم مناقشة هذا الأمر وعقد اجتماع عاجل، والأفضل أن توقفه أنت من عندك، خاصة وأن قطر كانت ستعرضه، فهو نصحني بعدم عرضه على شاشة إم بي سي.

ولفت آل إبراهيم إلى أنه حينما تم عرض المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وإشادة واسعة، مشيرًا إلى كل الأعمال سيظهر لها أصوات رافضة فيجب ألا نستمع لها ونتوقف عندها.

على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC كواليس لقائه مع الرئيس الأمريكي السابق كلينتون وخسارته 200 مليون دولار خلال فترة التسعينيات.

يونايتد برس

وقال آل إبراهيم خلال لقاء مع برنامج ثمانية على قناة إم بي سي: قمنا بشراء يونايتد برس إنترناشيونال في بداية عام 1992، وكانت مفلسة في المحكمة والسعر 4 ملايين دولار، وكان المبلغ لا شيء وقتها، وبعد ذلك اكتشفنا أن الموظفين كانوا مرتبطين باتحاد العمال في أمريكا، ولا يمكن فصل أحد، فكان هناك عدد كبير من الموظفين يمثلون عبئًا كبيرًا على الشركة.

لقاء كلينتون

وأضاف: عند تولي أي رئيس أمريكي جديد مهام عمله، يقوم الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار البيت الأبيض بدعوة الرئيس على حفل عشاء، وبالصدفة كانت الصحفية المسؤولة عن الدعوة تعمل في upi، وحضرت الحفل، وجلست بجوار الرئيس كلينتون، وتحدثنا معًا، وقال لي: أنا أستغرب لماذا تستثمر في هذا العمل، خاصة أنك بادئ حديثًا، في شيء اسمه إنترنت وكان في البداية للاستخدام العسكري والآن صار متاحًا للجميع وهذا هو الإعلام الجديد والمستقبل.

 

 

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