القضاء يدين صلاح عبدالسلام بتهمة القتل في تفجيرات بروكسل

قالت تقارير إعلامية: إن محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أدانت أمس الثلاثاء، صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيس في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، والذي ألقت السلطات القبض عليه قبل 4 أيام من هجمات بروكسل.

تفجيرات بروكسل

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة ثمانية رجال بالقتل والشروع في القتل لدورهم في تفجيرات 2016 في بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وجاءت تهمة ارتكاب جريمة القتل ضمن اتهامات عديدة يواجهها المشتبه بهم، علمًا بأن البت في الحكم سيأتي في جلسة منفصلة لن تكون قبل سبتمبر.

من المعروف أن عبدالسلام بالفعل يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في فرنسا، لدوره في هجمات باريس. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن كل من هجمات بروكسل وباريس.