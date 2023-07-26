Icon

خمسة تغييرات أساسية أجراها إيلون ماسك على تويتر منذ امتلاكه Icon 10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته Icon عصابة مسلحة تقتل 34 شخصًا بنيجيريا Icon احذروا السرعة العالية للمركبات على الطرق Icon القضاء يدين صلاح عبدالسلام بتهمة القتل في تفجيرات بروكسل Icon إيطاليا تواجه أغرب أنواع الطقس على الإطلاق Icon مقتل شرطي باكستاني في تفجير انتحاري بمسجد Icon مبادرة إلغاء الغرامات لا تشمل غرامات التهرب الضريبي Icon توقعات بأمطار متفاوتة وحبات برد على أجزاء من جازان Icon إطلاق المسار الثاني من التطوير المهني المرن لشاغلي الوظائف التعليمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300

القضاء يدين صلاح عبدالسلام بتهمة القتل في تفجيرات بروكسل

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
القضاء يدين صلاح عبدالسلام بتهمة القتل في تفجيرات بروكسل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت تقارير إعلامية: إن محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، أدانت أمس الثلاثاء، صلاح عبدالسلام، المشتبه به الرئيس في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، والذي ألقت السلطات القبض عليه قبل 4 أيام من هجمات بروكسل.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني

تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني

عرض جديد من الهلال لحسم صفقة لوكاكو

عرض جديد من الهلال لحسم صفقة لوكاكو

تفجيرات بروكسل

وفي التفاصيل، أدانت المحكمة ثمانية رجال بالقتل والشروع في القتل لدورهم في تفجيرات 2016 في بروكسل والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة أكثر من 300، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.

وجاءت تهمة ارتكاب جريمة القتل ضمن اتهامات عديدة يواجهها المشتبه بهم، علمًا بأن البت في الحكم سيأتي في جلسة منفصلة لن تكون قبل سبتمبر.

من المعروف أن عبدالسلام بالفعل يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في فرنسا، لدوره في هجمات باريس. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن كل من هجمات بروكسل وباريس.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد الحرام
السعودية اليوم

أجواء روحانية في صلاة العشاء في المسجد...

السعودية اليوم
خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى
آخر الاخبار

خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى

آخر الاخبار
مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر
أخبار أمنية

مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص...

أخبار أمنية
وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن الإمدادات البترولية لليابان
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق أمن...

أخبار رئيسية
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج المعرفة التجارية
السوق

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم برج...

السوق
إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع الصينية بأمريكا
تكنولوجيا

إطلاق منصة تابعة لتيك توك لبيع السلع...

تكنولوجيا
رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير
العالم

رجل أعمال أمريكي: السعودية ستصنع مليون ملياردير

العالم
القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر لمخالفته نظام المعلوماتية في وادي الدواسر
أخبار أمنية

القبض على شخص أحرق مركبة عمدًا وآخر...

أخبار أمنية