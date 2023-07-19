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وسط التأكيد على ضرورة التنسيق

القمة الخليجية الآسيوية تعزز حجم التبادل التجاري

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
القمة الخليجية الآسيوية تعزز حجم التبادل التجاري
المواطن - ولاء المطرفي - جدة

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علق المحلل السياسي حسن زيتوني على عقد السعودية اليوم الأربعاء القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، مؤكدًا أنه في ظل التكتلات والتغيرات التي يشهدها العالم لا بد أن تجد الدول الخليجية صيغ أخرى في التبادلات والتنسيق مع أطراف أخرى قريبة من المنطقة الخليجية.

وأضاف زيتوني في تصريحات لصحيفة “المواطن” أن دول آسيا الوسطى المشاركة أكدت في تصريحاتها على ضرورة التعاون والتنسيق، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بينهم لا يتعدى المليارين لكن يبدو أن آفاق التعاون والتبادلات ستتعزز خاصة في مجال الطاقة.

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تعزيز حجم التبادل التجاري

وأشار إلى أن هذه الدول تسمى بالدول الحبيسة فليس لها منازل بحرية على البحار والمحيطات، لكنها تزخر بمقومات اقتصادية هائلة ويمكنها أن تلعب دورًا في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الدول الخليجية.

وأكد زيتوني أن السعودية هي من اختارت هذا النهج الجديد في سياستها الخارجية مع العالم بفتح مجالاتها مع أكبر قدر من الشركاء، فلديها استراتيجية مهمة جدًا وتعطي تنوعًا جديدًا في علاقة الخليج والسعودية مع الدول الأخرى.

انطلاق القمة الخليجية مع آسيا

وتنطلق اليوم في جدة، القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، في ظل جهود حثيثة لتعزيز أفق التعاون بين دول المنطقة ودول آسيا الوسطى، وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة والعالم، وترقب دولي لأهمية هذه القمة في السعودية.

وتأتي استضافة السعودية للقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقًا من دورها القيادي وإيمانًا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

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