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القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة لأول قمر عملاق في عام 2023، وهو يضيء سماء السعودية بمدينه جدة، اليوم الاثنين.

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الأقرب إلى الأرض

ويرصد، القمر العملاق بسماء السعودية والوطن العربي، اليوم، حيث يكون أقرب قليلًا إلى الأرض من المعتاد مما يجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا، ويعد الأول في عام 2023.

القمر العملاق

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد آل زاهرة، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض)، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومترًا.

كما أضاف: القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:38 صباحًا بتوقيت جرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

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