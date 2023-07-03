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حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا

القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم
المواطن - واس

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يرصد القمر البدر لشهر ذو الحجة بسماء الوطن العربي اليوم ، وسيمثل القمر العملاق الأول هذه السنة ، حيث سيكون أقرب قليلا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقا.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبوزاهرة أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا ، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “القمر الحضيض”، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومترًا.

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لحظة الاكتمال

وبين أن القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة 11:38 صباحا ، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وأشار إلى أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، مفيداً أنه يكون مكتسياً لوناً برتقاليا نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.

حجم وإضاءة القمر

ولفت أبو زاهره النظر أن القمر البدر سيكون حجمة الظاهري أكبر بنسبة 5.8٪ وإضاءته أعلى بنسبة 12.8٪ مقارنة بالقمر البدر العادي، لذلك فإن معظم الناس لن يلاحظوا اختلاف بين البدر العملاق والأقمار البدر الأخرى، وحتى اختلاف إضاءته يمكن تشتيته بسهولة بواسطة الغيوم أو أضواء الشوارع .

يشار إلى أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر في نور الشمس بالكامل.

 

 

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