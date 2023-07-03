القمر العملاق يضيء سماء السعودية

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يرصد، اليوم الاثنين، القمر العملاق بسماء السعودية والوطن العربي، حيث سيكون أقرب قليلًا إلى الأرض من المعتاد مما سيجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقًا، والقمر البدر هذا هو الأول في 2023.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد آل زاهرة، أن القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض)، ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,934 كيلومترًا.
كما أضاف: القمر سيصل لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:38 بعد الظهر بتوقيت مكة (11:38 صباحًا بتوقيت جرينتش) وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.
وتابع أبو زاهرة: القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكون مكتسيًا لونًا برتقاليًّا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وتتشت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.