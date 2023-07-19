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تمكنت من إقامة وإدارة ثلاث قمم في 3 أيام

القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها
المواطن - فريق التحرير

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أكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين، أنه لولا قدرة السعودية الاستثنائية في أجهزتها لما استطاعت إقامة القمم المتتالية خلال أوقات محدودة، بعدما استضافت 3 قمم في ثلاثة أيام متتالية، بدأت برئيس الوزراء الياباني ومن ثم الرئيس التركي واليوم القمة الخليجية مع دول وسط آسيا.

ثقة عالمية بقيادة السعودية

وأضاف البوعينين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا الرياض” على “قناة الإخبارية” أن إقامة هذه القمم يعكس ثقة العالم في السعودية وفي قيادتها الحكيمة ونواياها الطيبة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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جهود دبلوماسية

وأشار البوعينين إلى الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية ومعالجة التحديات وتوقيع العديد من الاتفاقيات.

وأضاف البوعينين أن غالبية القمم التي تعقد في السعودية يعقد بجانبها قمم موازية في قطاعات مختلفة مثل مجالس الأعمال وتوقيع الاتفاقيات، ومن ثم فإنَّ إقامة هذه القمم وإدارتها ليس بالأمر الهين في عمل المراسم بالإضافة إلى الجهود الأمنية واللوجستية، وجميعها تشكل متانة وقدرة للسعودية لتنفيذ هذه القمم بكل سهولة ويسر

انعكاسات إيجابية

وأكد البوعينين على الانعكاسات الإيجابية لهذه القمم على معالجة التحديات وعلى تحقيق التنمية والاستقرار وتحقيق أهداف السعودية والتنمية بمختلف أنواعها سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.

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