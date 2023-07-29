القناة الناقلة لـ مباراة ريال مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي تنطلق في ساعة مبكرة من صباح الغد الأحد.

ريال مدريد وبرشلونة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بتوقيت السعودية حيث تقام المباراة في ولاية تكساس الأمريكية وتُنقل على قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.

وكان المدرب الإسباني تشافي مدرب برشلونة علق على خسارة البارشا من نادي آرسنال الإنجليزي بنتيجة 5-3 وذلك قبل مواجهة ريال مدريد.

وقال تشافي: ” أخبرت أرتيتا مدرب الجانرز إنها كانت مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، الفريق الإنجليزي لعب بقوة وأراد الفوز وتشعر كأنها لم تكن مباراة ودية”.

وأضاف مدرب برشلونة: ” شاهدت أشياء جيدة في المباراة وأنا سعيد بشكل عام رغم خسارة برشلونة الكبيرة”.

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض حاليًا فترة إعداد في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ في أغسطس المقبل، كما أن الجانرز احتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023 بعد منافسة شرسة مع فريق مانشستر سيتي، كما احتل نادي ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني موسم 2022/2023.

فينسيوس يرتدي القميص رقم 7

وقبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن سعادته بالحصول على القميص رقم 7 مع المرينغي؛ الذي سبق وارتداه أساطير النادي الإسباني.

ونشرت حسابات نادي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لفينيسيوس، وهو يتحدث عن رقم قميصه الجديد، وقال: “سعيد وممتن بعد اختياري لارتداء هذا القميص، الذي ارتداه بالفعل كريستيانو رونالدو وخوانيتو”.

وأضاف نجم المنتخب البرازيلي تصريحاته قائلًا: “أتمنى التوقيع على موسم رائع مع ريال مدريد.. رونالدو قدوتي وملهمي، لقد تابعته منذ مباراته الأولى في المرينغي، وكنت أحلم بارتداء القميص رقم 7”.