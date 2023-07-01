القناة الناقلة لـ مباراة مصر والجابون

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تنطلق مساء السبت مباراة مصر والجابون في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًّا في المغرب.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب طنجة كما تنقل عبر قناة BEIN SPORTS HD 4.
وكان المنتخب المصري بدأ أول مباراتين في دور المجموعات بتعادل سلبي مع النيجر ثم فوز بشق الأنفس على منتخب مالي بهدف دون رد في الجولة الثانية.
ويحتاج منتخب مصر للتواجد في أول 4 مراكز في البطولة الإفريقية وذلك لضمان التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تقام صيف العام المقبل.
وكان منتخب مصر الأولمبي شارك في أولمبياد طوكيو عام 2021 ووصل إلى دور الـ16 حيث ودع الأولمبياد على يد المنتخب البرازيلي.