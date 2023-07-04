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في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مساء اليوم، مباراة مصر وغينيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًا في المغرب.

مباراة مصر وغينيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تقام على ملعب ” طنجة” في المغرب على قناة BEIN SPORTS HD 4.

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وكان منتخب مصر وصل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد صدارته للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من تعادل مع منتخب النيجر وتحقيق فوزين على كل من منتخبي مالي والجابون.

مصر وغينيا - كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أما منتخب غينيا فكان وصل إلى دور نصف النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد خسارته أمام منتخب المغرب في دور المجموعات وفوز على منتخب الكونغو ثم تعادل مع منتخب غانا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسيواجه الفائز من منتخبي مصر وغينيا، الفائز من مباراة المغرب ومالي في الدور النهائي للبطولة.

المتأهلون لأولمبياد باريس

جدير بالذكر أن طرفي المباراة النهائية وصاحب المركز الثالث في البطولة سيتأهلون للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل.

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