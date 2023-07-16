القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من إعصار شديد الخطورة

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دعت القنصلية السعودية في هونج كونج المواطنين لأخذ الحيطة والحذر نتيجة الإعصار “شديدة الخطورة” في البلاد.
وقالت القنصلية السعودية في هونج كونج في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “ننوه بأن هيئة الأرصاد بهونج كونج أعلنت عن رفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة 8 (شديدة الخطورة) من منتصف الليل حتى الساعة 2 صباح غد الاثنين”.
وأضافت “لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات الصادرة من هيئة الأرصاد المحلية.. متمنين السلامة للجميع”.