القوات الخاصة لأمن الحج نبض أمني لا يتوقف

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قدم رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444 هـ.
وانتشر رجال القوات الخاصة في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقته للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن فضلاً عن إرشاد الحجاج لتسهيل حركتهم وتنقلهم.
ونشر الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أثناء مباشرتهم للعمل الميداني على مدار الساعة في المسجد الحرام، مؤكدًا أنهم نبض أمني لا يتوقف.
يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، وكاميرات مراقبة رقمية، تدار من غرفة العمليات الخاصة بالقوات، لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة.