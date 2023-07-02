Icon

الرائد يستعد للموسم الجديد في تركيا Icon سوق الأسهم ينهي أولى تعاملات الأسبوع مرتفعًا Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج Icon مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما القات بجازان Icon الحائلي ناعيًا طلال بن منصور: سيبقى محفورًا في ذاكرة الاتحاديين Icon 5 مدربين برتغاليين بـ دوري روشن في الموسم المقبل Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقنفذة وجازان Icon النصر يقترب من حسم صفقة فوفانا Icon إحالة رضوى الشربيني للتحقيق بسبب منشور الخروف Icon حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جهود متواصلة لراحة ضيوف الرحمن

القوات الخاصة لأمن الحج نبض أمني لا يتوقف

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
القوات الخاصة لأمن الحج نبض أمني لا يتوقف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، جهودًا كبيرة لخدمة الحجاج وضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1444 هـ.

وانتشر رجال القوات الخاصة في المسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقته للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن فضلاً عن إرشاد الحجاج لتسهيل حركتهم وتنقلهم.

قد يهمّك أيضاً
آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني

آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

جهود القوات الخاصة لأمن الحج

ونشر الأمن العام على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا تظهر جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة أثناء مباشرتهم للعمل الميداني على مدار الساعة في المسجد الحرام، مؤكدًا أنهم نبض أمني لا يتوقف.

يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها كوادر بشرية مؤهلة، وأجهزة تقنية، وكاميرات مراقبة رقمية، تدار من غرفة العمليات الخاصة بالقوات، لتحقيق أمن وراحة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مكة المكرمة.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة