Icon

مانشستر يونايتد يدعم فان دير سار بعد وعكته الصحية Icon كتلة هوائية حارة تؤثر على شمال السعودية نهاية الأسبوع Icon صالح الشهري والحمدان يبدعان في ودية الهلال ولاندسكرون Icon مشاهد خلابة لتدفق شلال عين الجمل بالباحة Icon عبدالرزاق حمدالله قد يتجه للرحيل عن الاتحاد Icon سلافن بيليتش يعود لـ الدوري السعودي مجددًا عبر الفتح Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالجوف Icon معرض إثراء وشرف النسائي 2 يحقق أعلى مؤشر في تاريخ رئاسة الحرمين Icon تويتر تتيح ميزة جديدة لإجراء المكالمات الصوتية Icon شقيق ضحية حادث مرور حائل: يعزينا أنه كان خدومًا ومحبًا لعمله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان من المفترض بقاء قادة الجماعة في تركيا

الكرملين: أنقرة انتهكت اتفاق عودة مقاتلي آزوف

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ مساءً
الكرملين: أنقرة انتهكت اتفاق عودة مقاتلي آزوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الكرملين، اليوم السبت، أن عودة مقاتلي آزوف من تركيا إلى أوكرانيا، يعد انتهاكًا لبنود الاتفاقيات القائمة، مؤكدًا أن شروط العودة قد انتهكت من الجانبين التركي والأوكراني.

اتفاق عودة مقاتلي آزوف

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه وفقًا لبنود الاتفاقيات، كان من المفترض أن يبقى قادة جماعة “آزوف” في تركيا حتى نهاية الصراع، متهمًا أنقرة وكييف بانتهاك الاتفاقية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم

السعودية تشارك في قمة الشركات الناشئة بمجموعة العشرين اليوم

سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران

سبب غريب لغلاء أسعار تذاكر الطيران

وأعاد زيلينسكي كلًا من دينيس بروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرهي فولينسكي وأوليه خومينكو ودينيس شليها. وسيكونون أخيرًا مع أقاربهم. وفق ما أعلن زيلينسكي عبر تليغرام.

تبادل الأسرى مع كييف

يذكر أن كتيبة آزوف كانت مكلفة بالدفاع عن مجمع “آزوفستال” للصلب بمدينة ماريوبول الأوكرانية قبل أن تسيطر عليها القوات الروسية بعد قتال شرس استمر أسابيع.

وقال زعيم دونيتسك الموالي لروسيا، دينيس بوشلين، في سبتمبر العام الماضي، إنه بعد تبادل الأسرى مع كييف، تم الإفراج عن 56 شخصًا، منهم 55 من العسكريين، حيث إن خمسة منهم من دونباس والباقي من القوات الروسية. وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج “آزوف”.

عودة مقاتلي آزوف

ومن جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية التبادل، حيث كتبت صحيفة “حرييت” في يناير الماضي، نقلًا عن مصادر، أن مسلحي “آزوف” لا يزالون في تركيا، وهو الأمر الذي أصرت عليه روسيا وفقًا للاتفاقيات.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق اليوم، إنه عاد إلى أوكرانيا بصحبة خمسة من قادة فوج “آزوف” الذين كانوا في تركيا.

محادثات أردوغان وزيلينسكي

جاء هذا بعدما عُقدت محادثات بين أردوغان وزيلينسكي في قصر فخر الدين في إسطنبول، مساء أمس الجمعة، واستمرت لحوالي الساعتين والنصف.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لزيلينسكي بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا.

مفاوضات سلام

وحاول أردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

كما نظمت تركيا جولتين سابقتين من مفاوضات السلام وما زالت تضغط من أجل مزيد من المحادثات، وسط قلق الحكومات الغربية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تركيا، العضو في الناتو، وروسيا ومقاومتها لتوسع الحلف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم