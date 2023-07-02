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فاغنر تلقت 858 مليار روبل من المال العام

الكرملين يسعى للسيطرة على 100 شركة تابعة لفاغنر

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الكرملين يسعى للسيطرة على 100 شركة تابعة لفاغنر
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الكرملين في روسيا للسيطرة على 100 شركة تابعة لمجموعة فاغنر، وفقًا لما نقلته الشرق عن وول ستريت جورنال.

ووجه التلفزيون الرسمي الروسي، الأحد، اتهامًا لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بأنه انحرف عن موقفه بعدما تلقى مليارات من المال العام، ما يدعم السردية الجديدة للسلطة حول المجموعة شبه العسكرية منذ تمردها الفاشل.

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قائد فاغنر

قائد فاغنر

وذكر دميتري كيسيليوف وهو أحد الأصوات الرئيسية لدى آلة الإعلام في الكرملين في برنامجه الأسبوعي، أن قائد فاغنر “بريغوجين فقد وجهته بسبب المبالغ الضخمة من المال”.

وأردف أن “الاعتقاد أن كل شيء متاح ظهر منذ فترة طويلة عند بدء عمليات (فاغنر) في سوريا وإفريقيا”. وتابع أن هذا الشعور “تعزز” بعد أن استولى مرتزقة بريغوجين هذا العام على مدينتي سوليدار وباخموت في أوكرانيا.

رئيس فاغنر يوجه كلمات نابية ورسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

تابع دميتري كيسيليوف: “لقد اعتقد أن بإمكانه الوقوف في وجه وزارة الدفاع الروسية والدولة والرئيس شخصيًّا في الوقت نفسه”.

ولإثبات “جنون العظمة” المفترض لدى بريغوجين، أكد مقدم البرنامج دون تقديم أدلة، أن المجموعة شبه العسكرية فاغنر تلقت 858 مليار روبل (8,8 مليارات يورو) من المال العام.

قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بالخيانة (1)

وأشار كيسيليوف إلى أن “أحد العوامل الرئيسية” في تمرد مجموعة فاغنر هو رفض وزارة الدفاع الروسية تمديد العقود الكبيرة الموقعة مع مجموعة “كونكورد للمطاعم” التي يملكها بريغوجين.

وهز تمرد فاغنر الذي نفذ نهاية الأسبوع الماضي، السلطة الروسية في أوج النزاع في أوكرانيا.

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