الكشف عن معايير إعداد جدول دوري يلو

كشفت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو”، مساء اليوم الاثنين، عن المعايير التي وضعتها لإعداد منافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

معايير إعداد جدول دوري يلو

وأشارت الرابطة في بيان عبر حساب دوري يلو الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن المعيار الأول؛ هو تسلسل جولات الدور الثاني يكون انعكاسًا تامًا لتسلسل جولات الدور الأول.

وأضافت: “المعيار الثاني؛ أن كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف 8 مباريات كحد أدنى و9 لقاءات كحد أقصى، المعيار الثالث؛ لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو أكثر من جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد”.

وحددت الرابطة المعيار الرابع لإعداد جدول دوري يلو، أ لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الرابع، والمعيار الخامس، أن الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق أحد المباريات كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.

وجاء المعيار السادس، كالتالي؛ مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولة الأخيرة بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف؛ لكونها جولة موحدة.

الأهلي بطل النسخة الماضية

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توج بلقب النسخة الماضية من دوري يلو، بعد هبوطه للدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه، ليصعد إلى دوري روشن السعودي برفقة كل من؛ الحزم، الأخدود والرياض.