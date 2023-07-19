Icon

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف Icon شروط الاستفادة من حافز الاستدامة Icon واتساب يعود للعمل Icon اقتحام منزل سفير السودان بالأردن Icon أول ظهور لقائد فاغنر بعد تمرده الفاشل ونفيه خارج روسيا Icon قطار الحرمين يعتذر لركاب رحلة تأخرت عن موعد وصولها بسب عطل Icon النصر ينسحب من صفقة أوتافيو Icon تعطل واتساب في عدد من دول العالم Icon روسيا تحذر: أي سفينة تتجه لأوكرانيا تعتبر عسكرية Icon ولي العهد يلتقي رئيس طاجيكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق منافساتها سبتمبر المقبل

الكشف عن مواعيد أدوار بطولة كأس الملك

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
الكشف عن مواعيد أدوار بطولة كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد أدوار بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

مواعيد أدوار البطولة

ومن المقرر أن تشهد منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك آلية جديدة، حيث تقرر أن تُقام قرعة بعد نهاية كل دور من المنافسة، لتحديد المواجهة، وستكون مفتوحة في الأدوار التالية.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع كبير

استمرار توافد القادة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

استمرار توافد القادة للمشاركة في القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى

وتُقام منافسات دور الـ32 من 24 وحتى 27 من شهر سبتمبر، على أن يكون دور الـ16 يومي 30 و31 أكتوبر، وستكون مواجهات دور الـ8 يومي 11 و12 ديسمبر، ونصف النهائي يوم 29 و30 أبريل، ولم يتم تحديد موعد النهائي.

كأس الملك
مواعيد أدوار البطولة – المصدر @KingCupSA

قرعة كأس الملك

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا، في المستوى الأول؛ فرق دوري روشن السعودي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو، ويتواجد بالمستوى الثاني بقية أندية دوري يلو، والهابطين من دوري المحترفين وبطل الدرجة الثانية.

وجاءت قرعة كأس الملك لمنافسات دور الـ32 كالتالي؛ التعاون ضد القادسية، العروبة مع الوحدة، ضمك أمام القيصومة، الاتفاق في مواجهة جدة، العين يُلاقي الأهلي، ويحل الفيحاء ضيفًا على الرياض.

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين
مراسم القرعة – المصدر @KingCupSA

ويلعب الحزم ضد العربي، ويُلاقي الفيصلي فريق الطائي، ويحل الاتحاد ضيفًا على الخلود، ويستضيف أبها فريق هجر، ويواجه الشباب نظيره الباطن، ويصطدم الفتح بفريق الأخدود، ويلعب الخليج ضد العدالة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية من كأس الملك ضيفًا على الخليج، ويُلاقي النجمة نظيره الرائد، فيما يستضيف أُحد فريق النصر.

نادي الهلال بطل كأس الملك 1
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية الصحية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

أكثر من 49 ألف حاج تلقوا الرعاية...

السعودية اليوم
نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن
الرياضة

نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري...

الرياضة
رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة ووفادة
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تهادي الحجاج ضمن برنامج ريادة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي
وظائف

وظائف شاغرة لدى المجلس الصحي

وظائف
عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى الـ10 مساء
السعودية اليوم

عواصف رعدية وأمطار وسيول على جازان حتى...

السعودية اليوم
مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر
العالم

مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة...

العالم
وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
الرياضة

وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب...

الرياضة
ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض
السعودية اليوم

ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن...

السعودية اليوم