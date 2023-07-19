الكشف عن مواعيد أدوار بطولة كأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد أدوار بطولة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

مواعيد أدوار البطولة

ومن المقرر أن تشهد منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك آلية جديدة، حيث تقرر أن تُقام قرعة بعد نهاية كل دور من المنافسة، لتحديد المواجهة، وستكون مفتوحة في الأدوار التالية.

وتُقام منافسات دور الـ32 من 24 وحتى 27 من شهر سبتمبر، على أن يكون دور الـ16 يومي 30 و31 أكتوبر، وستكون مواجهات دور الـ8 يومي 11 و12 ديسمبر، ونصف النهائي يوم 29 و30 أبريل، ولم يتم تحديد موعد النهائي.

قرعة كأس الملك

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقًا، في المستوى الأول؛ فرق دوري روشن السعودي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو، ويتواجد بالمستوى الثاني بقية أندية دوري يلو، والهابطين من دوري المحترفين وبطل الدرجة الثانية.

وجاءت قرعة كأس الملك لمنافسات دور الـ32 كالتالي؛ التعاون ضد القادسية، العروبة مع الوحدة، ضمك أمام القيصومة، الاتفاق في مواجهة جدة، العين يُلاقي الأهلي، ويحل الفيحاء ضيفًا على الرياض.

ويلعب الحزم ضد العربي، ويُلاقي الفيصلي فريق الطائي، ويحل الاتحاد ضيفًا على الخلود، ويستضيف أبها فريق هجر، ويواجه الشباب نظيره الباطن، ويصطدم الفتح بفريق الأخدود، ويلعب الخليج ضد العدالة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية من كأس الملك ضيفًا على الخليج، ويُلاقي النجمة نظيره الرائد، فيما يستضيف أُحد فريق النصر.