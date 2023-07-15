الكلية التقنية بالقنفذة تفتح باب القبول

فتحت الكلية التقنية بالقنفذة باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1445هـ ابتداءً من الـ 28 من شهر ذو الحجة الجاري ويستمر حتى الأول من شهر محرم القادم .

ودعت الكلية الراغبين في التقديم إلى ضرورة الاطلاع على بيانات وشروط وإجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية.