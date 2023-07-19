أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن الكوبرا العربية أخطر وأشرس الثعابين السامة بالسعودية.

أخطر الثعابين

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: إن الكوبرا العربية توجد في أحد شلالات جبال الفقرة غرب المدينة المنورة، وتعد من أخطر وأشرس الثعابين السامة بالسعودية، سمها قاتل ويهاجم الجهاز العصبي وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70كجم حوالي 15-20 ملجم.

ولفت المسند إلى أن الكوبرا العربية تسمى في المنطقة الجنوبية باسم الثعبان، أم حوة، الحنش.

مميزاته وموطنه

وهو ثعبان مميز بقلنسوته العريضة وقدرته على رفع جسمه عن الأرض وهو ثعبان طويل نسبيًّا، وقد يصل طوله إلى المترين، ويميل لونه إلى البني المصفر من الناحية الظهرية، أما البطنية فتميل إلى اللون الأصفر.

وأوضح المسند أن موطن ثعبان الكوبرا في مناطق الوديان وقرب السدود والتجمعات المائية والمزارع، وينتشر بشكل عام في المناطق الجنوبية والغربية من السعودية.