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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن الكوبرا العربية أخطر وأشرس الثعابين السامة بالسعودية.
وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: إن الكوبرا العربية توجد في أحد شلالات جبال الفقرة غرب المدينة المنورة، وتعد من أخطر وأشرس الثعابين السامة بالسعودية، سمها قاتل ويهاجم الجهاز العصبي وتبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70كجم حوالي 15-20 ملجم.
ولفت المسند إلى أن الكوبرا العربية تسمى في المنطقة الجنوبية باسم الثعبان، أم حوة، الحنش.
وهو ثعبان مميز بقلنسوته العريضة وقدرته على رفع جسمه عن الأرض وهو ثعبان طويل نسبيًّا، وقد يصل طوله إلى المترين، ويميل لونه إلى البني المصفر من الناحية الظهرية، أما البطنية فتميل إلى اللون الأصفر.
وأوضح المسند أن موطن ثعبان الكوبرا في مناطق الوديان وقرب السدود والتجمعات المائية والمزارع، وينتشر بشكل عام في المناطق الجنوبية والغربية من السعودية.
🐍 الكوبرا العربية في أحد شلالات جبال #الفقرة غرب #المدينة.
تصوير وتعليق أبو همام العثيم.
🐍 يعد من أخطر و أشرس الثعابين السامة بالمملكة، سمه قاتل و يهاجم الجهاز العصبي و تبلغ كمية السم اللازمة لقتل إنسان وزنه 70كجم حوالي 15-20 ملجم .
🐍 الاسم الاجنبي : Egyptian cobra
الاسم… pic.twitter.com/DLUPcOLGrA
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 19, 2023