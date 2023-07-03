المتحدة للتأمين تخسر 9.8 مليون ريال

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أعلنت “الشركة المتحدة للتأمين التعاوني” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول، أنها حققت خسائر بقيمة 9.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري 2023.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد باللون الأخضر مرتفعًا 34 نقطة عند 11493 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.
وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم بنسبة 0.3% بمكاسب بلغت 34.93 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,493.91 نقطة.