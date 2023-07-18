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حسب تقويم أم القرى

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
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المواطن - واس

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صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي:-
” بيان من المحكمة العليا”

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

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فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 17 / 7 / 2023 م ، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 172 / هـ ) وتاريخ 30 / 12 / 1444هـ المتضمن: عدم اكتمال البينة لرؤية هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 7 / 2023م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 19 / 7 / 2023م هو غرة شهر محرم لعام 1445هـ.

والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك، لتسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،،،،

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