المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء حريق

روى مدرب المبارزة في نادي العدالة، علي العبيد، تفاصيل مأساوية حول وفاة 4 من أبنائه اختناقًا جراء حريق اشتعل في منزل بالأحساء بينما لم يكن والدهم متواجدًا أثناء اشتعال النيران.

وقال العبيد خلال تصريحاته لـ”العربية”: “الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق في اختناق الأطفال خلال نومهم”.

وتابع : “هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب”.

تفاصيل المأساة

بدوره كشف فؤاد عبدالمجيد مالك المنزل الذي توفي فيه الأطفال الأربعة أن الحريق شب في بيتهم الواقع بمدينة العمران بالأحساء، مشيرًا إلى أنه شعر بصدمة بالغة جراء هذا الحادث، موضحًا أن الأب مستأجر المنزل ولم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بالدخان.

واندلع حريق في منزل علي العبيد في الأحساء، خلال غيابه، ما أسفر عن وفاة أبنائه “هبة 10 سنوات، حسين 9 سنوات، ليان سنتين ورهف سنة”، حيث بدأ الحريق من الدور الأرضي وامتد إلى الطابق الثاني.

وزير الرياضة يُعزي

وقدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعازيه لمدرب المبارزة في نادي العدالة، بعد وفاة أبنائه الأربعة.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الأحد: “خالص التعازي وصادق المواساة للكابتن علي العبيد في وفاة أبنائه.. أسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته”.

فيديو | الأحساء.. وفاة 4 أطفال جراء حريق في منزلهم مالك المنزل لـ #الإخبارية: الأب لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بدخان الحريق #نشرة_النهار pic.twitter.com/P1zkOxYnu0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2023

وكان نادي العدالة قد أصدر بيانًا بالأمس، أعلن من خلاله وفاة أبناء مدرب فريق المبارزة الأربعة حسين، هبة، ليان ورهب، مقدمًا تعازي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعبيد وأفراد عائلته وكافة أقاربهم في فاجعة الأحساء.

تعزية علي العبيد

ومن جانبه، قدم الاتحاد السعودي للمبارزة تعزيته للمدرب علي العبيد، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” معربين عن خالص التعازي وأصدق المواساة، وسائلين الله أن يتغمد أبناءه الأربعة بواسع الرحمة وأن يدخلهم فسيح جناته.