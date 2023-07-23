Icon

خالد الثنيان رئيسًا لـ الشباب لـ 4 سنوات Icon العواصف المطيرة تقتل 40 شخصًا في أفغانستان وباكستان Icon السديس يزين خلفية هاتفه بهوية رئاسة شؤون الحرمين الجديدة Icon المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات Icon وزير الداخلية يرأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر التنمية والهجرة بإيطاليا Icon جامعة شقراء تعود لنظام الفصلين الدراسيين Icon تكليف سارة الحيسوني مساعدًا لرئيس الحرمين بالمسجد النبوي Icon موجة من الغبار الكثيف تضرب جازان Icon الريال يُجهز عرضًا بـ100 مليون يورو لضم مبابي Icon أليكس تيليس يشارك في تدريبات النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجات الحرارة تسجل أرقامًا قياسية

المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض مناطق السعودية؛ ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق لا قدر الله.

درجة حرارة عالية

وأكدت الدفاع المدني ضرورة خلو المركبة من الشواحن المتنقلة، والولاعات، وعبوات الغاز المضغوطة، والعطور، وعبوات سائل ومعقم اليدين، لما تشكله من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.

قد يهمّك أيضاً
مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت

مصر تلغي الحفل المثير للجدل للفنان الأمريكي ترافيس سكوت

4 إرشادات للمصلين والمعتمرين بالحرم المكي

4 إرشادات للمصلين والمعتمرين بالحرم المكي

وفي وقت سابق، حذر طقس العرب من ترك الأطفال داخل السيارات، وكذلك ترك أي مواد قابلة للاشتعال، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية في بعض الأحيان.

أضرار خطيرة

وقال طقس العرب في تغريدة عبر موقع تويتر: هل تعلم أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت أشعة الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية في بعض الأحيان.

وتابع: لذا احذر من ترك الأطفال داخل السيارة، واحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال مثل الولاعات وأنواع العطور وغيرها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم