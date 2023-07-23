المدني: احذروا ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات

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حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من ترك المواد القابلة للاشتعال في المركبات؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في بعض مناطق السعودية؛ ما قد يؤدي إلى حدوث حرائق لا قدر الله.
وأكدت الدفاع المدني ضرورة خلو المركبة من الشواحن المتنقلة، والولاعات، وعبوات الغاز المضغوطة، والعطور، وعبوات سائل ومعقم اليدين، لما تشكله من خطر عند تعرضها لدرجات الحرارة العالية.
وفي وقت سابق، حذر طقس العرب من ترك الأطفال داخل السيارات، وكذلك ترك أي مواد قابلة للاشتعال، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية في بعض الأحيان.
وقال طقس العرب في تغريدة عبر موقع تويتر: هل تعلم أن درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة تحت أشعة الشمس تصل إلى 74 درجة مئوية في بعض الأحيان.
وتابع: لذا احذر من ترك الأطفال داخل السيارة، واحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال مثل الولاعات وأنواع العطور وغيرها.