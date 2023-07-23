المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات

أكدت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.

وأردفت الحماية المدنية، في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

وتابعت البيانات أنه جرى استخدام طائرات إخماد بولاية البويرة لإخماد حرائق الغابات.

ولفتت إلى أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.