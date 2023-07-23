المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة طريقة قياس الرطوبة في الجو
أكدت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.
وأردفت الحماية المدنية، في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.
وتابعت البيانات أنه جرى استخدام طائرات إخماد بولاية البويرة لإخماد حرائق الغابات.
ولفتت إلى أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.