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توقعات بعواصف رعدية وأمطار غزيرة حتى المساء

المدني لأهالي عسير وجازان: ابتعدوا عن تجمعات المياه والأودية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
المدني لأهالي عسير وجازان: ابتعدوا عن تجمعات المياه والأودية
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تحذيرًا من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وسط توقعات باستمرارها حتى المساء.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في جازان تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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فيما تؤثر الحالة الجوية في عسير، على أبها وأحد رفيدة والحركة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والتي تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حفاظًا على سلامتهم أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.

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