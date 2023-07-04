المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج

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حصدت المديرية العامة للجوازات جائزة “التميز” في حج 1444هـ، خلال الحفل الختامي لموسم الحجّ “ختامه مسك”، والذي أقيم بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية.
وشهد الحفل الختامي حضور وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، وتسلم الجائزة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
وتعكس الجائزة جهود الجوازات، في خدمة ضيوف الرحمن، حيث وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في وقت سابق، على سير العمل في جوازات المنافذ والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .