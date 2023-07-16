المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية

سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة اليوم بين مدن السعودية، بدرجة وصلت إلى 46 درجة مئوية، حسبما أعلن الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالعزيز الحصيني.

درجات الحرارة اليوم

أوضح الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن درجات الحرارة المسجلة عصر اليوم الأحد، عند الساعة السادسة مساءً في ‎المدينة المنورة 46 مئوية، وهي الأعلى حرارة من بين مدن السعودية، فيما سجلت العاصمة الرياض 44 مئوية وعرعر 45 درجة، وطريف 40، والقريات 42.

أعلى درجة حرارة

ولفت الباحث في الطقس إلى أن أعلى حرارة سُجلت في العالم خلال 24 ساعة كانت في مدينة البصرة في العراق بدرجة حرارة 50 مئوية.

وأكد الحصيني أنه من خلال الترتيب في المراكز يُلاحظ أن هناك تنافسًا في درجات الحرارة العالية بين مدن إيران والعراق؛ وهذا يعني تمركز كتلة حارة جدًّا على تلك المدن وامتداد أثرها على شمال السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة خارج المراكز الخمسة عشر على مستوى العالم اليوم الأحد.