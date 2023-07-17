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تحديد مبلغ الإصدار في مرحلة لاحقة

المراعي تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
المراعي تعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة المراعي إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الذي تم تحديثه من قبل الشركة بتاريخ 14 يوليو 2023.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم: “أنها عينت سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وإتش إس بي سي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد بنك كمدراء الاكتتاب فيما يتعلق بطرح الصكوك”.

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تحديد مبلغ الإصدار

وأضافت أنه سيتم تحديد مبلغ الإصدار في مرحلة لاحقة بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت، لافتةً إلى أن إصدار الصكوك يأتي للأغراض العامة للشركة كما هو مفصل في مستندات الطرح الأساسية التي أعدتها المراعي فيما يتعلق بالبرنامج.

موافقة الجهات التنظيمية

وأضافت أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشيرةً إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مبيّنةً أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

 

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