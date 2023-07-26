المراعي تفتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

التخصصات المتاحة:-
1- تقنية الإنتاج الغذائي.
2- تقنيات المزارع.
3- صيانة معدات الإنتاج.
4- المحاسبة.
5- المبيعات.
6- سلاسل الإمداد.
المميزات:-
1- راتب من (5,500 ريال إلى 7,300 ريال)
2- مكافأة شهرية أثناء التدريب (3,000 ريال)
3- شهادة دبلوم مُعتمدة.
4- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
5- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
6- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
7- التأمين الطبي.
الشروط:-
1- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة %75 فأعلى (مسار علمي)
2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة %60 فأعلى.
3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
4- ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
5- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
6- اجتياز الفحص الطبي.
الراتب بعد التخرج:-
– من 5,500 ريال إلى 7,300 ريال.
تفاصيل الإعلان:-
اضغط هنا
موعد التقديم:-
– التقديم متاح الآن
طريقة التقديم:-
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا