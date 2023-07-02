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بغالبية 168 صوتًا من أصل 182

المرشح الوحيد لـ الفاو مديرًا لولاية جديدة

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
المرشح الوحيد لـ الفاو مديرًا لولاية جديدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أنه أعيد انتخاب المدير العام المنتهية ولايته لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) شو دونيو، اليوم الأحد، على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرًّا، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

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وبحسب ما ذكرت الوكالة الأممية، في بيان لها، فقد تم التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتًا من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري الذي تعقده منظمة الفاو كل عامين.

من المعروف أن ولايته الجديدة تمتد من الأول من أغسطس (آب) المقبل حتى الـ31 من يوليو 2027.

تاريخ شو دونيو

وقبل انضمامه إلى “فاو” في 2019 خلفًا للبرازيلي خوسيه غرازيانو دا سيلفا، شغل شو دونيو (59 سنة) منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين، واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها إشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

ودرس شو دونيو تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، كما حصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فاخينينجن في هولندا.

ويمكن انتخاب المدراء العامين لمنظمة الأغذية والزراعة لولايتين متتاليتين كحد أقصى.

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