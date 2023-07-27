المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لتصل إلى 4.25%

رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدلات الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس، مؤكدا أنه لا يزال يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا للغاية لفترة طويلة جدًا على الرغم من التباطؤ الأخير.

أعلى معدل

كما رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 4.25%، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2008، وارتفع المعدل على تسهيلات الإيداع إلى أعلى مستوى له منذ 22 عامًا عند 3.75%.